Scegliere la scuola giusta: tutto pronto per l’open day di “Agrigento Centro” (VIDEO)

Scegliere la scuola giusta: tutto pronto per l’open day di “Agrigento Centro”.

Appuntamento lunedì 18 gennaio alle 15,30 per presentare le future classi prime della Scuola Garibaldi e Lauricella. (Guarda il video)

In tempi di didattica a distanza, anche l’orientamento agli studi segue la via informatica. I tradizionali open day diventano dunque visite virtuali e gli incontri illustrativi si fanno in videoconferenza su Google Meet.

Un open day in rete dunque, ma non per questo meno interessante e coinvolgente, quello organizzato dall’Istituto comprensivo di Agrigento Centro – Scuola Primaria Lauricella / Garibaldi, che accoglierà i giovani visitatori e le loro famiglie con l’appuntamento fissato alle 15,30 di lunedì 18 gennaio.

A fare gli onori di casa, per illustrare l’offerta formativa e far conoscere la scuola e il gruppo docente, la dirigente Annarita Gangarossa.

Durante il collegamento, verranno illustrate le discipline del percorso formativo della scuola, che prevede tra l’altro il potenziamento di lingua inglese con docenti di madrelingue grazie alla convenzione con Eurolingue School.

LINK OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA: https://meet.google.com/pvf-oudo-nnd

Ogni ulteriore informazione è reperibile presso il sito d’Istituto www.icagrigentocentro.edo.it e ogni richiesta di chiarimenti potrà essere espressa a Agic821001@istruziome.it