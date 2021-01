Agrigento, rallenta l’escalation di contagi giornalieri

Sembra rallentare l’escalation di contagi giornalieri ad Agrigento. Dopo giornate in cui ci sono stati oltre venti casi di Covid-19 al giorno, nelle ultime 24 ore, si registra un aumento di “soli” tre positivi in più. Sono 200 i positivi totali ad Agrigento. Otto dei quali sono ricoverati in ospedale (2 in rianimazione e sei in degenza ordinaria), due in Hotel Covid, e 190 sono invece in trattamento domiciliare.

E questo non perché ci sia stato un rallentamento nello screening, visto che oggi sono stati eseguiti 115 tamponi rapidi, e non è stato riscontrato nessun caso positivo.

“Naturalmente questo non significa abbassare la guardia. E’ solo la speranza che l’inasprimento delle misure anti covid possa fare azzerare i nuovi contagi, e riportare la situazione alla normalità mentre il vaccino possa cominciare a fare i suoi effetti benefici sul territorio. In ogni caso manteniamo alta la guardia, continuiamo a proteggerci e a proteggere gli altri con l’uso della mascherina, mantenendo le distanze e lavando spesso le mani”, dice il sindaco Franco Miccichè.