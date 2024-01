L’imponente servizio di ordine e sicurezza pubblica, coordinato dalla Questura di Agrigento per il fine settimana, continua a funzionare. Grazie al presidio interforze, veramente massiccio, nella notte fra sabato e domenica, nei luoghi della movida del centro della città dei Templi, è stato scongiurato il peggio. Le forze dell’ordine hanno evitato che, nonostante gli animi agitati di decine di ragazzi, qualcuno si facesse veramente male.

In via Gioeni e lungo la via Atenea sono state segnalate due risse. Nel primo caso, non è chiaro per quale motivo, è scoppiato il parapiglia fra due comitive di giovanissimi. Quando però le pattuglie interforze sono sopraggiunte nel luogo segnalato, i partecipanti hanno smesso di picchiarsi, disperdendosi in mezzo alla folla.

Poco più tardi è stata segnalata una maxi scazzottata nei pressi di un locale della movida della via Atenea. Anche in questo caso, l’intervento di polizia, carabinieri e guardia di finanza, è stato praticamente immediato e provvidenziale. Alla vista degli uomini in divisa, gli esagitati, messi in allarme dagli amici, sono subito scappati. Nessuno si è fatto male.

A Porta di Ponte a dare “spettacolo” è stato un giovane immigrato. L’individuo, con la mente offuscata dall’eccessivo quantitativo di alcolici consumati, se l’è presa con i proprietari e gli avventori di un bar. Prima che la situazione potesse prendere una brutta piega, e degenerare in qualche episodio di violenza, è stato fermato e portato via dagli agenti. (Nella foto l’intervento delle forze dell’ordine in via Gioeni) .