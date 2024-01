I carabinieri della Compagnia di Licata, a seguito di una breve attività di indagine, hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 40 anni e un ragazzo di 22 anni, residenti a Licata, per il reato di danneggiamento a seguito d’incendio. Sarebbero i due autori che, nel corso della notte di venerdì in via Giarretta, utilizzando una bottiglia contenente liquido infiammabile, hanno appiccato le fiamme all’autovettura Renault Twingo, intestata ad un medico. Il rogo ha danneggiato anche un’autovettura Audi A1, in uso all’uomo, e la facciata esterna di un centro estetico. La donna e il giovane sono stati ripresi da alcune telecamere di video sorveglianza.