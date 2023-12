Il presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D’Arrigo ha comunicato stamane che sono giunti i termini di prescrizione per otto imputati al processo “Montante bis” scaturito dall’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Montante”. Si tratta dell’ex presidente di Sicindustria Sicilia Antonello Montante condannato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, e dell’attuale presidente della Regione Renato Schifani, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio.

Gli altri imputati per i quali è scattata la prescrizione sono il colonnello dei carabinieri Giuseppe D’Agata, il caporeparto dell’Aisi Andrea Cavacece, il tributarista Angelo Cuva, l’ex direttore dell’Aisi Arturo Esposito, il sindacalista Maurizio Bernava e i fratelli Andrea e Salvatore Calì, imprenditori nel settore sicurezza. I difensori degli otto imputati dovranno intervenire nelle prossime udienze per comunicare se la prescrizione verrà accettata oppure intendono continuare il processo.