Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Rossella Ferraro ha accolto la costituzione di parte civile del Comune di Realmonte al processo a carico dei due favaresi accusati di aver sfregiato con della vernice rossa la Scala dei Turchi nel gennaio del 2022. La richiesta è stata accolta dal. Sul banco degli imputati siedono Domenico Quaranta, 50 anni, e Francesco Geraci, 46 anni. I due sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Antonella Carlino.

La Scala dei Turchi, quel giorno fu deturpata, per fortuna non in maniera irreparabile, con della vernice rossa cosparsa a terra creando degli autentici schizzi. Quaranta sarebbe stato l’esecutore materiale del gesto mentre Geraci avrebbe guidato il furgone al bordo della quale i due favaresi hanno raggiunto il territorio realmontino. Ed è proprio grazie agli accertamenti sul veicolo che i carabinieri della Compagnia di Agrigento sono risaliti ai due.

I filmati della videosorveglianza hanno poi permesso di accertare che un furgone è giunto di sera alla Scala dei Turchi, poi da quel mezzo sono scese due persone trascinando dei misteriosi sacchi, quelli che contenevano la polvere di ossido di ferro. Dopo un’attenta e ripetuta analisi delle immagini, i militari dell’Arma sono riusciti ad acquisire il numero di targa del mezzo.

Domenico Quaranta negli ultimi anni si sarebbe reso protagonista dell’imbrattamento della Scala dei Turchi e ancor prima di Punta Bianca. E sarebbe stato sempre lui a rompere i vasi in ceramica posti sul Viale Le Dune a San Leone e a versare della vernice all’ingresso della Casa Natale di Luigi Pirandello in contrada Caos.