Scarti di potatura “abbandonati” a Maddalusa

Per disfarsi degli scarti di potatura ,ad Agrigento, gli operatori, con postazione mobile, il lunedì e il venerdì dalle 7 alle 12 sono presenti a Maddalusa, in prossimità della foce del fiume Akragas. Il 15 agosto, ieri, era lunedì e nella postazione di Maddalusa non c’era nessuno, probabilmente perché festivo. Nessuno, però, ha avvisato. E considerato che gli operatori ecologici delle ditte hanno normalmente ritirato l’umido, così come previsto dal calendario della raccolta differenziata, in tanti hanno pensato che lo stesso sarebbe stato fatto per gli scarti di potatura. Una volta arrivato sul posto, non trovando, la postazione qualcuno ha pensato di lasciare ugualmente lì sacchi neri creando una discarica.