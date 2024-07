Il sangue è insufficiente e l’estate coincide sempre con un abbassamento del livello di donazioni. “Ecco perché oggi lanciamo un appello nella speranza di poter smuovere le coscienze – ha detto Salvatore Requirez, direttore generale del Dasoe dell’assessorato regionale alla Salute -. La Regione è attiva attraverso i servizi trasfusionali delle aziende sanitarie. Con la nomina dei nuovi direttori generali della Sanità, effettuata in questi giorni, daremo dignità strutturale a questi servizi che saranno messi in rete”.

Nella Giornata regionale della donazione è stata lanciata una campagna di comunicazione coinvolgendo le strutture sanitarie, le associazioni dei volontari e la popolazione. La Sicilia raccoglie ogni anno 14 chilogrammi di plasma ogni mille abitanti. Ma ne servirebbero 18 chilogrammi. Lo scorso anno la donazione di plasma è aumentata del 4,6 per cento. Ma non basta. La provincia che in Italia dona più sangue e plasma, in rapporto alla popolazione, è Ragusa.