Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi in via Cavaleri Magazzeni tra il Villaggio Mosè e San Leone. A scontrarsi una Fiat Punto e una Toyota. Ad avere la peggio l’occupante della Punto, soccorsa dal personale medico di un’ambulanza del 118. Non versa in pericolo di vita. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.