Nella settimana dal 18 al 24 maggio, gli ispettori del Contingente Ispettorato nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza, in diversi centri della provincia, nei settori alberghi, bar/ristoranti, edilizia e commercio. Nel settore alberghi è stata controllata, tra le altre, un’azienda in cui sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le quali l’omessa formazione in materia di salute e sicurezza e l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Inoltre, è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza illegittimamente installato, per cui è stato adottato un provvedimento di prescrizione volto alla rimozione dello stesso. Le ammende elevate ammontano a 3.600 euro.

Nel settore bar/ristoranti sono state controllate 2 aziende. Nei confronti di un bar è stato adottato un provvedimento di prescrizione per omessa formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e sono state elevate ammende per 1.850 euro. In un ristorante sono state accertate la omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: le due gravi violazioni hanno determinato la sospensione dell’attività, per un importo di 5.500 euro. Gli ispettori hanno, altresì, adottato un provvedimento di prescrizione per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per omessa formazione in materia di salute e sicurezza, per omessa redazione del Dvr e per omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. Sono state elevate ammende per 7.800 euro.

Nel settore edile sono stati controllati 2 cantieri. Nel primo sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza, tra le quali l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alcune irregolarità nel ponteggio, e sono state elevate ammende per 2.100 euro. Anche nel secondo cantiere sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza: nel dettaglio, l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la presenza di un ponte su cavalletti non a norma. Le ammende elevate ammontano, pure in questo caso, a 2.100 uro.

Nel settore commercio è stata controllata un’azienda in cui è stato trovato 1 lavoratore privo di regolare assunzione ed è stata rilevata l’omessa redazione del Dvr: l’attività dell’esercizio è stata sospesa sia per lavoro nero che per la grave violazione in materia di salute e sicurezza, per un importo di 5.000 euro. Gli ispettori hanno, inoltre, adottato un provvedimento di prescrizione per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per omessa formazione in materia di salute e sicurezza e per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Nel corso dell’ispezione è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza illegittimamente installato ed è stato pertanto adottato un provvedimento di prescrizione volto alla rimozione dello stesso. Al titolare del negozio sono state elevate ammende per 5.900 euro.

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