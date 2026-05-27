Il gip del tribunale di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne che la sera del 20 maggio ha travolto due anziane sorelle di 70 e 75 anni di Joppolo Giancaxio, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano, uccidendo la più grande, Alfonsa Curiale, e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso.

Per l’uomo, risultato positivo all’alcol test e all’assunzione di stupefacenti quando si è costituito alla Polizia locale su suggerimento dei genitori, il pubblico ministero aveva chiesto il carcere ma il suo legale Paolino Ardia è riuscito a fargli ottenere i domiciliari. Il 39enne è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Alfonsa e Filomena Curiale erano a Milano per prendersi cura di una terza sorella residente in Lombardia, che stava male.

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