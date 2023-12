Fugge all’Alt della polizia impegnata in un posto di controllo in territorio di Licata. Gli agenti delle Volanti del Commissariato cittadino, sono riusciti in poco tempo a rintracciare e bloccare la vettura guidata da un ventiseienne licatese.

Il giovane si è rifiutato di sottoporsi dell’accertamento dello stato d’ebbrezza, e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 13 grammi di crack.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi all’alcol test e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.