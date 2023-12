L’evento, giunto alla terza edizione e promosso dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, l’Avv. Daniela Catalano, prenderà il via dalla mattina di Venerdì 22 Dicembre. Questa iniziativa si terrà presso l’Hotel Costazzurra a San Leone e si protrarrà senza interruzioni per 10 ore, dalle 10:00 del mattino fino alle 22:00.

Durante questa giornata speciale, l’invito è rivolto alla cittadinanza affinché possa contribuire donando una busta di alimenti, con particolare attenzione alle preferenze dei bambini. Le donazioni saranno poi consegnate, alla fine della giornata, attraverso referenti ecclesiastici, a famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà.

Questa semplice azione, in un momento in cui molti si dedicano alla grande spesa natalizia, offre un’opportunità per coloro che desiderano condividere lo spirito natalizio con chi è meno fortunato. È un gesto che facilita chiunque voglia donare e diffondere un messaggio di solidarietà durante questo periodo di festività.

Vi invitiamo numerosi a partecipare, perché il Natale deve essere per tutti! La vostra presenza e generosità faranno la differenza in questa giornata dedicata alla condivisione e alla solidarietà.