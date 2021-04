Avevano organizzato una scampagnata in campagna, ma la loro presenza non è passata inosservata. Tredici persone sono state multate dai carabinieri, nel giorno di Pasquetta.

I militari dell’Arma hanno trovato il gruppo di persone, riunito per consumare il pranzo in compagnia, in un terreno di contrada “Adragna”, in territorio di Sambuca di Sicilia..

Tutti i presenti sono stati sanzionati 400 euro a testa, per violazione delle norme anti-Covid, imposte peraltro dalla zona rossa di quei giorni.