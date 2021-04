Covid, disposti accertamenti su lotti di vaccino AstraZeneca

Nuovi accertamenti “tecnici irripetibili” sono stati disposti per stabilire la natura, e le caratteristiche di quanto contenuto nei flaconi del vaccino AstraZeneca relativo a sei lotti.

Gli accertamenti, in esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale, si svolgeranno mercoledì 14, e martedì 20 aprile nella sede del Rivm (National Institute for public health and the environment) a Bilthoven, in Olanda.

L’avviso è stato notificato dai carabinieri del Nas, alle diverse parti interessate nell’inchiesta, tra cui il legale di una delle persone decedute in Sicilia dopo il vaccino.