Scambio di auguri natalizi in casa Seap Dalli Cardillo Aragona

ARAGONA. Prima della pausa natalizia, qualche momento di spensieratezza ed allegria con lo scambio di auguri e di regali per la grande famiglia della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Ieri sera, al termine dell’allenamento al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, le atlete e lo staff tecnico hanno incontrato i dirigenti e i main sponsor Sergio Vella del Gruppo Seap ed Antony Dalli Cardillo, in rappresentanza della “Trincacria Dalli Cardillo S.p.a”, per un reciproco scambio di auguri in prossimità delle feste natalizie. Il Presidente Nino Di Giacomo ha voluto fortemente anche la presenza dell’amministrazione comunale di Agrigento che per l’occasione è stata rappresentata dall’assessore allo Sport, Costantino Ciulla. Presente anche il Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato Regionale allo Sport e Spettacolo, Lillo Pisano, nonché tifoso della formazione biancoazzurra. La dirigenza della Seap Dalli Cardillo Aragona è stata rappresentata anche dal Direttore generale Francesco Daino e dal Team Manager, Giorgio Messina. La cerimonia dello scambio di auguri si è svolta nella Sala Hospitality del PalaNicosia di Agrigento ed è stata aperta dagli interventi delle autorità politiche e dai due rappresentanti dei main sponsor. In particolare l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha promesso il massimo impegno per la riapertura, in tempi rapidi, del nuovo palasport di via Ugo La Malfa e la vicinanza ed il sostegno alla squadra e alla società per tutte quelle iniziative idonee al rilancio della pallavolo in città. Anche Lillo Pisano, Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato Regionale allo Sport e Spettacolo, oltre a rinnovare i complimenti alla dirigenza per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni per riportare la pallavolo agrigentina nell’élite della pallavolo nazionale, si è detto disponibile a supportare la Società nella ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni per continuare nel migliore dei modi il percorso di crescita. I main sponsor Sergio Vella e Antony Dalli Cardillo hanno invece ringraziato la squadra per l’impegno profuso in questi mesi nella lunga preparazione al debutto in campionato. Entrambi hanno esortato la squadra a dare il massimo in ogni campo e contro qualsiasi avversario per raggiungere i traguardi prefissati ad inizio di stagione. Dopo gli interventi, si è dato il via alla degustazione dei prodotti della gastronomia siciliana offerti dallo sponsor “Terra Dunci di Aragona” di Rosario Pendolino ed il panettone con la crema al pistacchio della “Pasticceria Fontanelle” di Agrigento. In chiusura, il brindisi con lo scambio di auguri e di regali. Le atlete e lo staff tecnico hanno ricevuto una caterva di doni dai principali spornsor: il panettone al pistacchio dell’azienda Blanco di Niscemi, il vino della famosa cantina vinicola CVA di Canicattì, le mozzarelle della azienda “Trinacria Dalli Cardillo S.p.a” di Agrigento, l’olio extravergine di oliva di Sicilia della Val Paradiso offerto dal Gruppo Seap e tanta quantità di frutta regalata dalla Real Fruit della famiglia Daino di Agrigento. Le atlete e lo staff tecnico, invece, hanno regalato ai dirigenti, ai collaboratori, agli sponsor e alle autorità istituzionali presenti un poster natalizio della squadra.