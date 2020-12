Natale a Naro: “cu avi metti, cu unn’avi piglia”

NARO. Iniziativa natalizia, di solidarieà “Cu avi metti, cu unn’avi piglia” . In piazzetta Madonna delle Grazie, lungo Viale Umberto I a Naro, è possibile rendere un Natale migliore a chi ne ha bisogno. All’interno del piccolo angolo natalizio i naresi potranno trovare delle ceste che rimarranno a disposizione di tutto coloro che vorranno mettere qualcosa e per coloro che vorranno prendere qualcosa: alimenti, giochi, pensieri. Il cuore dei Naresi è sempre grande e in silenzio si può donare tanto amore.