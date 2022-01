Scala dei Turchi sfregiata. Sindaco: “Un’ azione deplorevole”

“Un’ azione deplorevole, quella compiuta stamane sulla marna della Scala dei Turchi. Un atto vandalico vergognoso che offende i cittadini di Realmonte e dell’intera Sicilia”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, a seguito dell’atto vandalico che ha deturpato la marna bianca di uno dei siti più apprezzati al mondo. ” Ringrazio il comandante della stazione dei Carabinieri di Realmonte – continua il sindaco Lattuca- il comandante della Compagnia di Agrigento, la Soprintendenza, la Sta accorsi subito per individuare i responsabili e cercare una soluzione per rimuovere questa oltraggiosa ferita, inferta ad una comunità ed alla Regione Siciliana”.

“Mi auguro – aggiunge il primo cittadino -, che i responsabili vengano individuati presto e restituiti alla magistratura per essere puniti severamente. Noi abbiamo fatto della bellezza e del rispetto della legalità il nostro motto. Stamane i presenti hanno dato prova che fare squadra fa la differenza, tutti insieme per il bene di un territorio. Fortunatamente l’origine del materiale gettato sulla Scala è naturale, quindi non sarà un danno permanente, ciò non toglie nulla alla gravità del gesto che va assolutamente censurato e condannato. Mi auguro- conclude il primo cittadino- che la procura possa fare presto luce sull’accaduto e punire i responsabili”.