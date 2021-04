Scala dei turchi, Savarino: “La IV commissione tiene alta l’attenzione.”

“La Scala dei turchi è un monumento ambientale che va sia tutelato che reso fruibile dai turisti, senza che questo lo possa danneggiare.”

Così l’onorevole Giusi Savarino, al termine della seduta odierna della IV Commissione, e prosegue: “Continua l’impegno del Governo Musumeci e della mia Commissione, si è conclusa una seduta di Commissione, da me fortemente voluta, con tutti gli enti competenti, il Sindaco e tutti i soggetti in causa al fine di riuscire a trovare una sintesi ed individuare una serie di azioni da portare a termine per fornire in tempi certi delle soluzioni concrete. A fine maggio, convocherò di nuovo la IV Commissione sul punto, con l’auspicio che già in quella data si siano definiti gli impegni presi oggi.”