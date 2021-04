Crisi e turismo, è tempo di riaperture. Nuovo appuntamento Live

Corsa contro il tempo per salvare la prossima stagione estiva. La seconda segnata dal coronavirus. In Italia, c’è stata una prima road map da parte del governo, tuttavia non esiste ancora una vera e propria programmazione. Cosa succede invece nel resto d’Europa? Spagna e Grecia si portano avanti. E intanto l’Unione europea lavora al Green pass. E’ il turismo il tema della nuova puntata di “Una finestra su Agrigento”, il programma di AgrigentoOggi in diretta social. Ospiti di questo appuntamento Assessore regionale al Turismo Manlio Messina, Michele Sodano Parlamentare nazionale, tra gli altri, operatori del turismo locali, Settimio Vinti, Giovanni Patti, Elvira Mangione ed Enzo Agrò albergatore. Appuntamento venerdì alle 18, diretta web sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di AgrigentoOggi. Durante la diretta è possibile intervenire con commenti e domande. Conduce Domenico Vecchio.