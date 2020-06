Scala dei turchi, come utilizzarla nella prossima stagione balneare

Dopo il lungo periodo di stasi legato all’emergenza covid 19, tra aspettative, difficoltà, qualche incertezza si apre sabato 6 giugno la stagione balneare 2020. Realmonte pur essendo uno dei più piccoli comuni dell’agrigentino è quello che ha un lungo tratto di costa nel suo territorio con rinomati luoghi di eccezionale bellezza naturale come Capo Rossello e la sua Baia, Punta Grande, Pergole, Giallonardo, La Spiaggetta e su tutte la rinomata Scala dei Turchi.

Per parlare della fruizione di questo meraviglioso e unico sito naturale, candidato a Luogo del cuore FAI e a Patrimonio UNESCO, il sindaco di Realmonte Ing. Calogero Zicari ed i rappresentanti dell’Associazione Scala dei Turchi incontreranno gli Organi di Stampa VENERDI 5 GIUGNO ORE 16:00 presso il Belvedere “Montalbano”. Sarà l’occasione per parlare dell’attuale situazione della Scala dei Turchi, della sua fruizione e di tutti gli aspetti legati alla balneazione.