Farmaciauno: grande successo per l’integrazione alimentare

Gli integratori alimentari nel nostro paese sono stati in grado di generare un giro d’affari di 3,8 miliardi di euro soltanto nel 2019. Si tratta di un mercato in forte crescita, secondo lo studio condotto da IQVIA, multinazionale specializzata nelle ricerche statistiche sul settore farmaceutico. La società ha registrato un deciso aumento nelle vendite, un fenomeno che sta rafforzando il comparto commerciale delle farmacie, soprattutto per quanto riguarda il web.

In questo scenario Farmaciauno, portale e-commerce specializzato nella vendita di farmaci online, ha ottenuto un grande successo, con un ingente aumento degli integratori alimentari acquistati dai clienti.

Tra i prodotti più popolari si confermano quelli naturali a base di estratti vegetali, con una predilezione degli utenti per gli integratori fitoterapici, gli equilibranti e i coadiuvanti per il mantenimento del peso corporeo.

Integratori alimentari: come sono cambiate le abitudini degli italiani

Dalle analisi di IQVIA emerge un quadro piuttosto chiaro, in grado di mostrare come sono cambiati i consumi degli italiani in merito all’integrazione alimentare. Innanzitutto, quasi il 75% delle persone conosce questi prodotti, mostrandosi informato in merito alle proprietà benefiche dei composti e alle azioni preventive svolte dai preparati.

La crescita del mercato è da ricondurre, infatti, alla maggiore consapevolezza delle lacune legate alla salute, quindi si fa sempre più ricorso all’integrazione per correggere stili di vita errati e carenze all’interno dell’alimentazione. Ad esempio, sono noti i benefici dei prodotti a base di riso rosso fermentato, uno dei migliori alleati nella lotta al colesterolo cattivo (LDL), un coadiuvante fondamentale per l’aumento del colesterolo buono (HDL).

Nel settore degli integratori fitoterapici, hanno ottenuto un notevole riscontro prodotti di tipo lassativo, sedativo e analgesico, con estratti di sostanze naturali tra cui concentrati a base di aloe vera, arnica e passiflora.

Quest’ultimo è uno degli elementi più popolari tra gli italiani, noto per le sue proprietà ansiolitiche e sedative, con effetti di protezione del sistema nervoso per un’azione calmante molto apprezzata, per diminuire lo stress e lenire disturbi come l’insonnia.

Allo stesso modo, cresce anche l’acquisto di integratori vitaminici, con un aumento del 17% registrato nei primi mesi del 2020 secondo i dati dell’istituto Nielsen, soprattutto per quanto riguarda i prodotti a base di vitamina D, che si dimostrano quelli più ricercati in assoluto.

Naturalmente, è importante anche seguire sempre una dieta bilanciata, tuttavia l’integrazione consente di intervenire in modo estremamente preciso per colmare una serie di carenze.

Farmaciauno: in crescita la vendita online di integratori alimentari

L’acquisto di integratori alimentari avviene ormai soprattutto online, con gli italiani che si rivolgono sempre di più alle farmacie virtuali specializzate come Farmaciauno. L’azienda rivela un forte incremento nella vendita di integratori naturali, prodotti che hanno realizzato un vero e proprio boom negli ultimi mesi. Si tratta comunque di una tendenza consolidata, con un trend positivo iniziato già da alcuni anni.

Gli utenti premiano soprattutto la qualità e scelgono in prevalenza prodotti di origine vegetale, oppure, in alternativa, gli oli essenziali fitoterapici.

Ovviamente, Farmaciauno si impegna nel fornire anche un adeguato servizio di assistenza, supportando ogni cliente nella scelta dell’integratore più adatto alle proprie necessità. Gli utenti della farmacia online possono contare su diversi canali messi a disposizione dalla farmacia online, con una presenza sulle app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, un centralino telefonico e un servizio email al quale rispondono esperti farmacisti.

Il modello vincente è stato portare l’esperienza della farmacia tradizionale sul web, assicurando all’interno dell’e-commerce la stessa qualità e attenzione al cliente proposta nel punto vendita.

I prodotti vengono accuratamente selezionati per offrire soltanto integratori di altissima qualità, in linea con le ultime ricerche scientifiche e con la valutazione delle migliori aziende del settore, assicurando prezzi competitivi e la consegna gratuita a partire da 29,90 euro di spesa.