Scaglia una sedia contro un bambino: denunciata diciottenne

Al termine di una breve attività investigativa, i poliziotti del commissariato di Canicattì, diretti dal vice questore Cesare Castelli, hanno denunciato alla Procura della repubblica di Agrigento una giovane nigeriana, appena maggiorenne, ospite di una comunità per minori con sede in Canicattì resasi responsabile di lesioni personali.

Si è accertato che la giovane donna, già resasi protagonista di comportamenti poco civili in seno alla struttura d’accoglienza, per futili motivi aveva scagliato una sedia contro un bambino, ospite della stessa comunità, procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 4 dai sanitari del locale nosocomio canicattinese.

Inoltre l’indagata si era pure scagliata verbalmente contro una educatrice della comunità per minori, che era intervenuta a difesa del bambino, minacciandola pesantemente.