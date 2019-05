Il rianimatore arriva in elicottero, vani i soccorsi: muore agrigentino

E’ andato in arresto cardiaco, e i familiari avendo compreso la gravità della situazione hanno lanciato l’allarme. Si è scatenata una vera e propria corsa contro il tempo. Ma quando sul posto è giunto, con l’elisoccorso, il medico rianimatore, secondo quello che scrivono fonti di stampa locale, per un agrigentino di 56 anni, non ci sarebbe stato più nulla da fare.

La tragedia si è consumata nei pressi del quartiere di Villaggio Peruzzo. Alcuni familiari hanno allertato i soccorsi, e dalla vicina Guardia medica di San Leone, è arrivata un’ambulanza, con a bordo personale sanitario paramedico. Resosi conto delle gravissime condizioni in cui versava il 56enne, è stata informata la Centrale operativa del 118 di Caltanissetta.

A quel punto, scrive sempre la stampa locale, la decisione di inviare nella zona l’elisoccorso con il medico rianimatore. L’uomo però è deceduto prima di poter raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale.