Sbatte contro il guardrail, paura per un automobilista

Un automobilista agrigentino è rimasto ferito, per fortuna non gravemente, dopo uno schianto violentissimo contro il guardrail. Teatro dell’incidente stradale, avvenuto questa mattina verso le 5, la strada statale 640, nei pressi del bivio per contrada “Scintilia”, in territorio di Favara.

L’uomo, nel percorrere l’arteria, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo della sua Toyota Rav 4, andando a centrare le barriere metalliche, e il cordolo in cemento. Un impatto violento, tant’è che l’auto ha perso diversi pezzi. L’anteriore del mezzo è andato distrutto.

Quando si sono fermati i primi automobilisti di passaggio si è temuto il peggio per la sorte del conducente. Ancora stordito per la botta è stato aiutato a scendere dall’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Nulla di rotto a parte il grosso spavento.

Sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.