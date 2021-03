“Ripartiamo da qui” Giovani di Confcommercio proiettati nel futuro. VIDEO

Confcommercio proiettata nel futuro, non solo a quando finirà l’emergenza pandemica, ma anche all’immediato, con la richiesta di offerta e domanda di lavoro. Con queste prospettive, il presidente dei giovani di Confcommercio di Agrigento Gero Niesi, il responsabile dell’innovazione Giuseppe Castellano, questa mattina, nella terrazza de Il Molo ristorante di San Leone hanno presentato, il portale che punta a mettere a sistema domande e offerte di lavoro. Un motore di ricerca gratuito per chi cerca un primo, un nuovo o un migliore impiego. Una soluzione che punta ad offrire servizi alle imprese ma anche a chi cerca occupazione, in un tempo in cui le competenze in materia del lavoro saranno determinanti, soprattutto in settori strategici come turismo, mobilità, ristorazione, energia e rifiuti. Alla presentazione alla stampa, presente anche l’assessore alle attività produttive del Comune di Agrigento Francesco Picarella, già ex presidente di Confcommercio Agrigento. GUARDA IL VIDEO CON LE INTERVISTE