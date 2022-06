Sbatte contro auto e recinzione: giovane in prognosi riservata

Un giovane è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in via Caduti in Guerra, nel quartiere “Fondachello”, a Licata. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, i medici si sono riservati la prognosi sulla vita.

L’uomo alla guida di una Smart ha impattato contro una Bmw, pare parcheggiata ai bordi della strada, e dopo una carambolata, sarebbe andato a sbattere contro la recinzione di una villetta della zona. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.