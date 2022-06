Non idonei al consumo umano, sequestrati 73 Kg. di alimenti

Alimenti ritenuti non idonei al consumo umano, ma durante le ispezioni, riscontrate altre violazioni sulla mancanza di autorizzazioni, e tracciabilità dei prodotti. Elevate maxi multe per migliaia di euro. Questo è l’esito dei controlli effettuati dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della locale Stazione, e del personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale della città dei Templi, in tre attività commerciali di Joppolo Giancaxio. Nel dettaglio sono stati sequestrati complessivamente 73 chilogrammi di prodotti alimentari vari, non idonei al consumo umano, molti dei quali, mancanti della certificazione, e tracciabilità. Sono scattate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 20.000 euro.