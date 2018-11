Sbarco a Lampedusa, immigrato muore annegato: fermati due scafisti

La Squadra Mobile di Agrigento ha eseguito un decreto di fermo a carico del nigeriano, Cletus Feda 23 anni e dell’ egiziano Ibrahim Muhammed Ridha, 35 anni. I due, scafisti, sono responsabili del reato di favoreggiamento dell’immigrazione.

Dopo due giorni di navigazione, a causa delle condizioni climatiche avverse, il motore del gommone su cui viaggiavano i migranti andava in avaria ed è rimasto in balia delle onde. I migranti sono riusciti ad avvicinarsi ad un peschereccio ed alcuni si sono tuffati in mare e sono stati soccorsi.

Uno però, nel tentativo di salvarsi, non ce l’ha fatta ed è annegato. Il gruppo di naufraghi è poi sbarcato a Lampedusa e grazie alla testimonianza di alcuni di loro si è riusciti a risalire all’addetto alla navigazione e a chi teneva la bussola indicando la rotta.