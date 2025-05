I cadaveri di un uomo di circa 30 anni e di due bambini di 2 anni sono sbarcati dalla nave ong Nadir, nel molo commerciale di Lampedusa. Le salme sono state già portate alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verranno sottoposte ad ispezione cadaverica.

Sarebbero morti di fame e di sete visto che, a quanto pare, il gommone salpato dalla Libia è rimasto alla deriva per diversi giorni, fino a quando ieri pomeriggio non è stato intercettato dal veliero dall’organizzazione non governativa tedesca ResQship.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp