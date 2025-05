Ha lanciato una pigna di ceramica contro un ventiseienne che finì, qualche mese fa, in ospedale con una brutta ferita alla testa. La polizia, dopo alcune indagini ha identificato il responsabile. Si tratta di un ventisettenne di Sciacca, denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate. L’attività investigativa degli agenti del locale Commissariato ha permesso di ricostruire cosa avvenne all’interno del locale pubblico e di identificare chi ha ferito il 26enne.

