Il film è scritto e diretto da Maurizio Trapani e prodotto dalla società di produzione molisana Incas.

Sono in corso in questi giorni nella Valle dei Templi di Agrigento le riprese del film “Sbandati” scritto e diretto da Maurizio Trapani e prodotto dalla società di produzione molisana Incas. La trama racconta le vicende di alcuni soldati dell’Esercito Italiano costretti a scappare, per tentare un rocambolesco rientro nelle proprie case, dopo la diffusione della notizia dell’armistizio di Cassibile dell’8 settembre del 1943. E nel ruolo di un soldato italo-americano c’è l’agrigentino, Dario Sammartino.

Dal 2010 ad oggi, Dario ha trascorso tanti anni a Madrid iniziando a lavorare come pizzaiolo e poi nel mondo della pubblicità e della musica. L’agrigentino ha preso parte a diverse pubblicità in Spagna e ha avuto successo come cantante tributo Elvis Presley. Non solo cinema per Sammartino: è stato campione di braccio di ferro. Nel 2017 si era aggiudicato il primo posto del terzo Gran Prix Reggio Calabria. Dario aveva vinto nella categoria senior 75 chili, riuscendo a battere gli avversari sia di destro che di sinistro.

Adesso questa nuova esperienza che ha “preferito” ai tre mesi di riprese come figurazione speciale nel nuovo film di Roberto Andò con Ficarra e Picone, Tony Servillo e altri.

Per lui il primo impegno davvero importante nel mondo del cinema. Il set principale del film è la provincia di Isernia, per terminare in Sicilia e, segnatamente, nell’agrigentino.