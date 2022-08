Sbanda e finisce contro auto in sosta: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato lungo il viale Mediterraneo, nella zona industriale di Agrigento, tra i territori di Aragona e Favara, proprio di fronte l’edificio che ospita gli uffici di Aica, la società gestore del servizio idrico.

Un’autovettura è sbandata, andando ad impattare contro due utilitarie in sosta, per poi ribaltarsi, adagiandosi su un fianco in mezzo alla carreggiata. Gli occupanti sono rimasti incastrati, e sono stati aiutati ad uscire dall’abitacolo da alcuni passanti, e dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Poi l’intervento delle ambulanze del 118, per il trasferimento al vicino pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Le loro condizioni si sono rivelate rassicuranti. Nulla di grave guariranno in pochi giorni. Una sorte diversa è toccata alle automobili parcheggiate gravemente danneggiate nell’impatto.

Sul posto intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi, ed hanno ricostruito la dinamica del sinistro.