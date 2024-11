Savatteri Produzioni a New York: Un Sogno che Diventa Realtà con il Musical “Camicette Bianche”

Un sogno che diventa realtà. Savatteri Produzioni, la compagnia teatrale fondata da Marco Savatteri, è approdata a New York con il musical “Camicette Bianche”, un omaggio toccante alle giovani donne siciliane vittime dell’incendio della Triangle Shirtwaist Factory nel 1911. La storia di Clotilde Terranova, una delle 146 vittime, è al centro di un racconto che ha commosso il pubblico fino alle lacrime, con una performance che ha brillato per la sua potenza emotiva e la qualità artistica degna di Broadway.

Il viaggio a New York segna un traguardo straordinario per Savatteri, che dodici anni fa veniva visto da molti come “pazzo” per aver scelto di rimanere ad Agrigento, una cittadina siciliana considerata lontana dalle grandi opportunità culturali. “Mi dicevano: ‘Marco, ma che ci fai ad Agrigento? Non vedi che è un paesello? Resta a Roma e continua qui’. Eppure oggi, Savatteri Produzioni è a New York, con oltre 30 giovani artisti che decidono di restare, abitare e tornare ad Agrigento per costruire progetti culturali”, ha dichiarato Savatteri, emozionato e orgoglioso di vedere il frutto del suo lavoro in scena oltre oceano.

La produzione, che ha raccolto una lunga standing ovation alla fine dello spettacolo, ha dimostrato quanto il legame con la Sicilia e il patrimonio culturale del Mediterraneo possano diventare fonte di ispirazione e di successo internazionale. Il musical, basato sull’omonimo libro di Ester Rizzo, racconta la tragedia dell’incendio che ha visto morire 146 persone, molte delle quali erano giovani donne siciliane, arrivate a New York in cerca di una vita migliore. Oltre alla storia di Clotilde, lo spettacolo esplora il coraggio e la speranza di tutte quelle giovani che, come Ulisse, sono arrivate su queste terre con la speranza di un futuro migliore.

L’impegno della compagnia teatrale va oltre la semplice performance: l’obiettivo di Savatteri Produzioni è quello di valorizzare il patrimonio siciliano e mediterraneo, creando un ponte culturale che unisce l’Italia e il resto del mondo. “Oggi, il nostro progetto è stato inserito nel Dossier di presentazione per Capitale Italiana della Cultura, un risultato che ci riempie di orgoglio e conferma il valore del nostro lavoro”, ha sottolineato Marco Savatteri. “Capitale per noi non è solo un punto di partenza o di arrivo, ma una grande opportunità che accelera questo viaggio bellissimo, faticoso e talvolta folle.”

L’inclusione di Savatteri Produzioni in un contesto internazionale come quello di New York rappresenta anche una vittoria per l’intero territorio siciliano, che con questo progetto vede riconosciuta la sua ricchezza culturale e il suo potenziale di attrarre attenzione e pubblico a livello globale. La compagnia è un esempio di come la passione per l’arte e il teatro possano diventare un motore di crescita e di valorizzazione per le piccole realtà locali, contribuendo a portare la Sicilia sotto i riflettori internazionali.

“Non c’è cosa più bella di raccontare la Sicilia al mondo attraverso il teatro. E grazie a chi hai creduto in tutto questo”, ha concluso Savatteri, con gratitudine e soddisfazione per il successo ottenuto.

Il viaggio di Savatteri Produzioni a New York è solo l’inizio di un percorso che promette di continuare a far parlare di sé, portando in scena la cultura siciliana e mediterranea in tutto il mondo. Un gruppo di giovani artisti che, con impegno e passione, continua a scrivere nuove pagine della storia del teatro e della cultura, partendo dal cuore della Sicilia.

Gli Imperdibili Appuntamenti della Settimana di Savatteri Produzioni a New York

Savatteri Produzioni ha avuto una settimana intensa a New York, con una serie di appuntamenti che hanno rafforzato il legame tra Agrigento, la Sicilia e gli Stati Uniti. Ecco i principali momenti vissuti dal gruppo di artisti, che hanno avuto l’opportunità di condividere il patrimonio culturale siciliano con istituzioni prestigiose e il pubblico internazionale.

6 Novembre – 10:30 AM

Incontro con la Manhattan School of Music

Il viaggio è iniziato con una masterclass sul patrimonio musicale siciliano, un’opportunità per gli artisti di Savatteri di approfondire e condividere la ricchezza culturale della Sicilia con i giovani musicisti di New York. Un gemellaggio che ha visto gli artisti siciliani e newyorkesi uniti dal linguaggio universale della musica.

7 Novembre – 9:00 AM

Ospiti della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi

Il racconto del patrimonio culturale e artistico di Agrigento ha coinvolto gli studenti della scuola italiana, con una performance che ha entusiasmato il pubblico giovane. Un’opportunità per parlare di Agrigento come Capitale della Cultura 2025 e coinvolgere le nuove generazioni nel mondo dell’arte.

7 Novembre – 3:45 PM

Visita alla Rutgers University, New Jersey

L’incontro con gli studenti e i docenti di italianistica ha rappresentato un importante momento di scambio culturale. Durante la visita, è stato presentato un estratto dello spettacolo “Camicette Bianche – Il Musical”, portando il calore siciliano e il messaggio di speranza della tragedia della Triangle Shirtwaist Factory.

8 Novembre – 11:30 AM

Incontro con il Console Generale di Italia a New York, Fabrizio Di Michele

Un incontro che ha discusso il ruolo degli artisti residenti in Agrigento nell’anno di Capitale della Cultura Italiana 2025. La conversazione ha messo in luce l’importanza di progetti culturali come quello di Savatteri Produzioni, che promuovono l’arte siciliana nel mondo.

8 Novembre – 1:00 PM

Incontro con il musicista Wynton Marsalis

Un evento imperdibile per gli artisti di Savatteri, che hanno avuto l’onore di confrontarsi con uno dei più grandi musicisti contemporanei. Un incontro che ha rafforzato il legame tra il patrimonio musicale siciliano e la musica jazz americana.

8 Novembre – 3:00 PM

Visita alla Triangle Shirtwaist Factory

Un momento di riflessione sulla tragica storia di Camicette Bianche, che ha visto gli artisti visitare il luogo dove nel 1911 persero la vita 146 persone, tra cui 20 giovani donne siciliane, portando così una forte emozione e un omaggio alla memoria delle vittime.

9 Novembre – 5:00 PM

Casa Italiana Zerilli-Marimò, New York University

Lo spettacolo “Il Risveglio degli Dei” ha emozionato gli spettatori della New York University, portando in scena il ricco patrimonio culturale siciliano in una performance che ha mescolato teatro e musica.

10 Novembre – 6:00 PM

Saint Patrick Old Cathedral, New York

La serata culminante con lo spettacolo “Camicette Bianche – Il Musical”, che ha commosso e conquistato il pubblico newyorkese. L’emozione suscitata dalla storia di Clotilde Terranova e delle altre vittime dell’incendio ha travolto gli spettatori, che hanno mostrato un grande apprezzamento per la produzione.

11 Novembre – 10:00 AM

Incontro presso Montclair University, New Jersey

Un altro importante appuntamento che ha coinvolto gli studenti, offrendo una visione approfondita della cultura siciliana e dei progetti di Savatteri Produzioni.

11 Novembre – 1:30 PM

Visita a Ellis Island

Un momento di riflessione sulla storia dell’immigrazione e del sogno americano, che ha collegato la storia delle giovani donne siciliane alla tragedia della Triangle Shirtwaist Factory.

Questa settimana ha segnato un passo importante per Savatteri Produzioni, che continua a costruire ponti culturali tra Sicilia e New York, promuovendo il patrimonio artistico siciliano in tutto il mondo.

