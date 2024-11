11 novembre 2024 – L’Associazione che da anni celebra l’autenticità della Sicilia, con il suo legame profondo alla terra, ai suoi sapori e alla sua ospitalità, cambia nome: da oggi, “Le Soste di Ulisse” diventa ufficialmente “La Sicilia di Ulisse”. Questa operazione di renaming ha lo scopo di rafforzare l’appartenenza alla Sicilia e di mettere in risalto il patrimonio storico, culturale e gastronomico che caratterizza l’isola. Il nuovo nome celebra, infatti, il viaggio epico di Ulisse, il cui racconto si intreccia con le meraviglie e le tradizioni della Sicilia.

“Siamo fieri di presentare il nostro nuovo nome, La Sicilia di Ulisse, che riflette la nostra volontà di mettere al centro il territorio siciliano e le sue eccellenze“, ha dichiarato Tony Lo Coco, presidente dell’Associazione. “Per noi è fondamentale fare squadra, unendo le forze delle realtà locali per offrire ai viaggiatori un’esperienza autentica, radicata nelle tradizioni della nostra isola. Con il nuovo direttivo, ci stiamo impegnando a sviluppare progetti di rilievo nazionale e internazionale per dare nuovo slancio all’Associazione.”

L’Associazione, che riunisce oltre cinquanta tra i migliori ristoranti, cantine e strutture ricettive della Sicilia, ha contribuito nel corso degli anni a valorizzare il patrimonio culturale e culinario dell’isola. Con il nuovo nome, “La Sicilia di Ulisse” intende sottolineare la propria identità legata al territorio e il ruolo di collettore di eccellenze, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere la Sicilia attraverso sapori, tradizioni e storie millenarie.

Il richiamo a Ulisse, eroe leggendario e simbolo di un viaggio ricco di scoperte, non è casuale. La Sicilia, terra di peripezie e di tesori nascosti, affascina ancora oggi chi la visita, proprio come affascinò l’eroe dell’Odissea. “La Sicilia di Ulisse” invita tutti a esplorare l’isola come moderni Ulisse, scoprendo le sue meraviglie e lasciandosi incantare dai suoi segreti.

Il cambio di nome segna anche l’inizio di un nuovo capitolo per l’Associazione, che da aprile 2024 è guidata dal presidente Tony Lo Coco. Al suo fianco, nel nuovo direttivo, operano il vicepresidente Luciano Pennisi e i consiglieri Marco Baglieri, Accursio Craparo, Giovanni Guarneri, Giuseppe La Rosa, Carla Maugeri, Salvatore Campisi e Francesca Planeta. A supportare il nuovo corso anche Pino Cuttaia, in qualità di past president, e Nino Graziano, presidente onorario.

“La Sicilia di Ulisse” non si limita a promuovere l’ospitalità e l’enogastronomia, ma si impegna a sostenere l’intero sistema delle piccole realtà locali, valorizzando le eccellenze e incentivando un turismo sostenibile e di qualità.

La Sicilia di Ulisse

Fondata nel 2002 da un gruppo di chef visionari, l’Associazione riunisce oggi 52 soci tra cui 36 ristoranti e pasticcerie storiche, 16 hotel di charme e 21 cantine partner. Con un fatturato generato di circa 140 milioni di euro e oltre 1.400 addetti, l’Associazione continua a essere un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza completa e autentica della Sicilia. Oggi, con la nuova guida di Tony Lo Coco, “La Sicilia di Ulisse” si presenta con una chiara proposta di mercato attraverso il suo portale e una app dedicata.

Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale: www.lasiciliadiulisse.it.

