Savarino presenta ddl parchi e riserve: “Volontà di portare a compimento alcuni traguardi che mi stanno a cuore da tempo”

Il deputato regionale, Giusi Savarino, ha presentato un disegno di legge sui parchi e sulle riserve “per portare a compimento- dice-il lungo lavoro svolto nella passata legislatura, la cui interruzione anticipata non ha consentito di tagliare il traguardo in aula su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore. Con il ddl Parchi e Riserve potremo dare risposte efficaci al nostro bel territorio con il suo patrimonio naturalistico, sottoponendolo a uno speciale sistema di tutela e governance. Per dare prospettive ai lavoratori e alla loro professionalità, per utilizzare al meglio i fondi europei, per la fruizione turistica dei Parchi e delle Riserve e razionalizzare il tesoretto umano ed economico che vi gravita. Questo perché – conclude Savarino- sono convinta che non dobbiamo limitarci alla tutela delle nostre meraviglie, ma bisogna anche valorizzarle al massimo come volano per il turismo. Oggi, come e più di ieri, sono a servizio del mio territorio”.