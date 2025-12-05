Verde urbano, l’Agrigentino fa squadra: sette Comuni già finanziati, il capoluogo in lista d’attesa

Savarino: «Città più verdi e a misura di bambini»

Non solo grandi annunci, ma progetti concreti che partono dai territori. Nella graduatoria regionale per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, l’Agrigentino si presenta compatto: sette Comuni ottengono subito il finanziamento, molti altri risultano ammessi e pronti a subentrare se arriveranno nuove risorse.

Grazie al bando dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, che mette a disposizione 3,5 milioni di euro, i primi 70 progetti siciliani vengono finanziati con un contributo fino a 50 mila euro ciascuno. In questo gruppo rientrano Racalmuto, Palma di Montechiaro, Naro, Grotte, Camastra, Santo Stefano Quisquina e San Giovanni Gemini, tutti con interventi mirati alla riqualificazione di ville comunali, parchi urbani e aree extraurbane oggi poco valorizzate.

Nel dettaglio, Racalmuto è in testa alla graduatoria con il progetto per i “Giardini del Castello”, mentre Palma di Montechiaro investirà nell’area del piazzale Antille a Marina di Palma, da trasformare in parco giochi e polmone verde sul mare. Naro punta sulla rigenerazione della villa comunale, così come Camastra, che prevede il restyling complessivo del suo storico giardino pubblico. A Grotte il contributo sarà destinato alla messa in sicurezza e alla nuova piantumazione in un’area a verde ad alta fruizione, mentre Santo Stefano Quisquina interverrà sui vialetti e sul verde della villa comunale sotto piazza Maddalena. A San Giovanni Gemini, infine, il progetto riguarda le aree verdi attorno all’antica niviera all’interno del parco urbano.

Accanto ai Comuni già finanziati c’è poi una lunga lista di realtà agrigentine ammissibili ma non ancora coperte dai fondi disponibili: spiccano Agrigento con la riqualificazione dell’area attrezzata di Fondacazzo e dei varchi boschivi del Parco dell’Addolorata, Favara con il ripristino e la messa in sicurezza della villa comunale “Stefano Pompeo”, Canicattì con il progetto dedicato alla villa intitolata al giudice Stefano Saetta, Sciacca con il restauro della Villa Lombardo, ma anche Ravanusa, Santa Elisabetta, Bivona, Burgio, Campobello di Licata, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Lucca Sicula, Montevago, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia e altri centri minori che hanno presentato progetti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico.

Gli interventi finanziabili vanno dalla pulizia e messa in sicurezza delle aree alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti, fino alla realizzazione di orti urbani, giardini pensili, giochi inclusivi e arredi ecosostenibili, con l’obiettivo di trasformare spazi oggi marginali in luoghi di socialità per famiglie e bambini.

«Siamo felici – afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino – che questa misura innovativa, promossa per la prima volta dal governo Schifani in Finanziaria, abbia riscosso un così grande successo. La forte adesione dei Comuni agrigentini e siciliani «dimostra una grande sensibilità verso la rigenerazione di aree e polmoni verdi per prevenire gli incendi, mitigare gli eccessi termici che colpiscono soprattutto le città e aumentare la permeabilità dei suoli, facilitando l’assorbimento delle acque piovane».

L’assessore guarda già alla prossima fase: «I fondi attuali ci permettono di finanziare i primi 70 progetti, ma nella prossima legge di Stabilità abbiamo previsto altri 5 milioni di euro per arrivare almeno a 170 interventi. Sono progetti – sottolinea Savarino – che aiutano a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e a rendere le nostre città più verdi, più vivibili e soprattutto più a misura di famiglie e bambini».

Per l’Agrigentino, insomma, il verde pubblico diventa sempre più una infrastruttura strategica: chi ha ottenuto il contributo può partire subito con i cantieri; gli altri Comuni restano in corsa, in attesa del prossimo rifinanziamento.

📦 I PROGETTI DELL’AGRIGENTINO

✅ Comuni finanziati (fino a 50 mila euro ciascuno)

Racalmuto – Riqualificazione dei Giardini del Castello.

– Riqualificazione dei Giardini del Castello. Palma di Montechiaro – Rigenerazione area P.le Antille a Marina di Palma, nuovo parco giochi.

– Rigenerazione area P.le Antille a Marina di Palma, nuovo parco giochi. Naro – Intervento sulla Villa Comunale.

– Intervento sulla Villa Comunale. Grotte – Messa in sicurezza e nuove piantumazioni in aree verdi ad alta fruizione.

– Messa in sicurezza e nuove piantumazioni in aree verdi ad alta fruizione. Camastra – Restyling della Villa Comunale: vialetti, monumento, arredi, verde.

– Restyling della Villa Comunale: vialetti, monumento, arredi, verde. Santo Stefano Quisquina – Sistemazione vialetti e riqualificazione del verde sotto Piazza Maddalena.

– Sistemazione vialetti e riqualificazione del verde sotto Piazza Maddalena. San Giovanni Gemini – Rigenerazione delle aree verdi attorno all’antica niviera del Parco Urbano.

⏳ Comuni ammessi ma non finanziati (in attesa di rifinanziamento)

Agrigento – Riqualificazione area attrezzata Fondacazzo e varchi boschivi Addolorata.

– Riqualificazione area attrezzata Fondacazzo e varchi boschivi Addolorata. Favara – Ripristino e messa in sicurezza Villa Stefano Pompeo.

– Ripristino e messa in sicurezza Villa Stefano Pompeo. Canicattì – Riqualificazione Villa Stefano Saetta.

– Riqualificazione Villa Stefano Saetta. Sciacca – Restauro conservativo Villa Lombardo.

– Restauro conservativo Villa Lombardo. Ravanusa – Rigenerazione Piazza Indipendenza.

– Rigenerazione Piazza Indipendenza. Santa Elisabetta, Bivona, Burgio, Campobello di Licata, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Lucca Sicula, Montevago, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia – Progetti idonei per interventi su parchi, ville comunali e aree verdi.

