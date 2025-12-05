Ponte dell’Immacolata, allarme traffico: 31 milioni di spostamenti sulla rete Anas

Saranno 31,4 milioni gli spostamenti previsti da oggi a lunedì 8 dicembre sulla rete gestita da Anas, in occasione del Ponte dell’Immacolata. Un’ondata di traffico che interesserà soprattutto località montane, capoluoghi, centri commerciali e mete dei mercatini di Natale, con viaggi di breve e media percorrenza.

“La sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi – avverte l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze ed evitare ogni distrazione, a cominciare dall’uso del cellulare. È fondamentale essere dotati di catene o pneumatici invernali come previsto dalla normativa”.

Traffico in aumento già da oggi pomeriggio e nella mattina di sabato, con flussi in uscita dai grandi centri urbani; lunedì è previsto il pieno dei rientri.

Le tratte più interessate saranno:

A2 Autostrada del Mediterraneo

SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore

e A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia

e in Sicilia SS131 Carlo Felice in Sardegna

in Sardegna SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio

e nel Lazio E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna

tra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS309 Romea, SS26 della Valle d’Aosta e SS36 del Lago di Como

In vigore, come da calendario, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.

Il messaggio è chiaro: milioni di auto in viaggio, condizioni meteo invernali, strade molto trafficate. E un avvertimento che suona come un mantra:

“Quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

