Savarino: “Approvati per la provincia di Agrigento tanti importanti finanziamenti”

Nonostante le dimissioni del governatore, la giunta Regionale continua a lavorare, così come annunciato dallo stesso Musumeci. Approvati, ieri, finanziamenti per nuove opere e stralci per quelle già in finanziamento seguiti nel loro iter dal presidente della commissione territorio e ambiente dell’Ars, Giusi Savarino. “Sono tante le risorse destinate alla nostra Provincia, un ottimo risultato e un tocca sana per molti Comuni dell’agrigentino che vedranno così realizzarsi interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sul territorio, oltre che il completamento di opere”, commenta Savarino. A Casteltermini prevista la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle strade del centro urbano; a Bivona i lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione. A Cammarata previsti interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’asilo nido in località Gianguarna; lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa; interventi di manutenzione sulle strade attraversate dal Giro di Sicilia; lavori di consolidamento e restauro di opere architettoniche a Siculiana, Palma di Montechiaro, Burgio, Lucca Sicula. “E questi sono solo alcuni esempi- dice Savarino- frutto di un lavoro serio e proficuo che ci ha visti impegnati in questi anni. Sono fiera di aver affiancato e sostenuto il #GovernoMusumeci che non ha mai lasciato inascoltate le mie sollecitazioni. E sono pronta per scrivere un nuovo e grande capitolo per il nostro territorio.”