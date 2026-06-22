Una giornata all’insegna del relax e delle bellezze del territorio per Sasà Salvaggio, ospite del Lounge Beach Scala dei Turchi, dove ha incontrato Nino Sanfilippo. Lo scatto immortala un momento di convivialità nella suggestiva cornice della costa di Realmonte, con la celebre Scala dei Turchi a fare da sfondo a una delle location più apprezzate dell’estate siciliana. Un’occasione per promuovere ancora una volta le eccellenze turistiche e l’ospitalità del territorio agrigentino.

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