Sarà ripulita la spiaggia di Cannatello

“Sabato 4 dicembre appuntamento a Cannatello per ripulire la spiaggia dal grosso quantitativo di rifiuti arrivati in mare attraverso il fiume Naro, dopo le ultime ondate di maltempo”. Mareamico promuove questa operazione ambientalista, chiamando a raccolta i propri volontari e tutti coloro i quali amano questo tratto di costa. L’appuntamento è per le ore 9. Ha già accolto favorevolmente l’iniziativa il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha incaricato le ditte di intervenire per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti che verranno raccolti dai cittadini. Parteciperà anche il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo.