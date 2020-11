Sarà garantito il servizio Asacom nella città del Gattopardo

PALMA DI MONTECHIARO. Sarà garantito il servizio Asacom con cui viene garantita la presenza dell’assistente alla comunicazione a domicilio agli alunni diversamente abili che seguono le lezioni in Dad. Lo hanno assicurato il sindaco Stefano Castellino e Salvatore Lauricella, assessore ai Servizi Sociali. “Nonostante il periodo di particolare emergenza – scrive il Comune – che sta vivendo, a causa della pandemia, il territorio comunale di Palma di Montechiaro, continuano ad essere erogati i servizi e le attività in favore dei cittadini e della collettività. È caro a questa amministrazione comunale il benessere di tutti: in particolar modo la tutela dei più fragili”. “Gli operatori che svolgono il servizio si adoperano – conclude il Comune – a seguire tutte le indicazioni in materia di prevenzione dal Covid 19 offrendo la vicinanza agli utenti e la professionalità del servizio inteso a promuoverne il sostegno e la cura”.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili è un operatore socio-educativo che lavora all’interno di contesti socio-educativi, scolastici e formativi con la funzione di mediare e favorire la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra la persona con disabilità sensoriale e la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici, attraverso il corretto uso delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

Per le famiglie con studenti disabili si tratta di una figura professionale di grande aiuto e sostegno.

Spesso, si tende a credere che gli alunni con disabilità facciano parte di un gruppo omogeneo, da trattare con procedure standardizzate. In realtà, ciascun alunno disabile è in primis una persona, con una propria storia personale e una propria specifica disabilità.