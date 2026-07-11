La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore, affidandogli la conduzione tecnica della prima squadra.



Nato a Caltanissetta, Cammarata vanta un lungo percorso nel calcio professionistico, prima da giocatore e poi da tecnico. Da attaccante ha indossato, tra le altre, le maglie di Verona, Cagliari, Torino, Parma e Salernitana tra Serie A e Serie B, collezionando oltre 300 presenze. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus al fianco di Alessandro Del Piero, ha inoltre vestito la maglia delle nazionali giovanili azzurre.



Nella scorsa stagione è subentrato sulla panchina del Kamarat, conducendo la squadra fino alla finale nazionale di Eccellenza.



Ampio anche il bagaglio di esperienze maturate da allenatore. Dopo gli inizi sulla panchina del Sulmona e il lavoro nel settore giovanile del Pescara, Cammarata ha proseguito la carriera all’estero, con esperienze in Russia, Oman, Albania – alla Dinamo Tirana e all’Apolonia Fier – Australia e Dubai. Con il Melbourne Victory, nel ruolo di assistente, ha conquistato la FFA Cup, mentre negli Emirati Arabi Uniti ha lavorato con l’Al-Nasr.



L’Akragas SLP punta dunque su un tecnico di esperienza e con un profilo internazionale per guidare il nuovo progetto biancazzurro nella stagione 2026/2027.

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