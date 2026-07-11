Akragas, Ernesto Russello è il nuovo direttore sportivo: “Contento di essere tornato a casa”

L’Akragas riparte da Ernesto Russello. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo direttore sportivo che guiderà l’area tecnica nella stagione 2026/2027, segnando un ritorno particolarmente significativo per uno dei protagonisti delle pagine più importanti della storia recente del club.

Russello torna infatti ad Agrigento dopo aver già contribuito, da direttore sportivo, alla conquista del campionato di Eccellenza 2022/2023. Negli ultimi due anni e mezzo ha ricoperto lo stesso incarico alla Nissa, centrando la vittoria del campionato di Eccellenza e vivendo successivamente un anno e mezzo in Serie D, consolidando un’importante esperienza ai massimi livelli del calcio siciliano.

“La scelta di Ernesto Russello rappresenta il profilo ideale per il progetto che stiamo costruendo”, ha dichiarato il direttore generale Giancarlo Rosato. “Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, abbiamo atteso che si liberasse dalla Nissa per inserirlo a pieno regime nel nostro progetto sportivo. È una decisione ponderata e di primo livello per affrontare al meglio la stagione che sta per iniziare. Portiamo all’interno della società una figura di grande competenza ed esperienza, con un bagaglio di successi importante”.

Rosato ha poi sottolineato anche il forte legame del nuovo direttore sportivo con la città e con i colori biancazzurri. “C’è anche un aspetto non secondario: Ernesto è un agrigentino puro sangue che ha contribuito alla crescita sportiva dell’Akragas in diversi momenti storici, prima da calciatore e poi da dirigente. Ha vissuto la promozione in Serie D del 2015, l’esperienza in Lega Pro e il campionato vinto nel 2022/2023. Per una società che vuole costruire un percorso solido e di prospettiva era la migliore scelta possibile”.

Soddisfatto anche il neo direttore sportivo, che ha spiegato le ragioni della sua scelta e il lavoro già avviato in vista della nuova stagione.

“Sono contento di aver sposato il progetto dell’Akragas di Salvatore La Porta per un biennio. Con mister Cammarata ci conosciamo da un paio d’anni: ci siamo incontrati spesso a Caltanissetta per motivi di lavoro e ho imparato ad apprezzare le qualità umane e professionali. Ho seguito il suo percorso al Kamarat e credo fortemente nelle sue capacità. Siamo già al lavoro per programmare la stagione in ogni minimo particolare, senza lasciare nulla al caso. Partiremo dalle riconferme e poi costruiremo un organico che risponda alle esigenze tattiche dell’allenatore, con l’obiettivo di allestire una squadra competitiva.

Tornare ad Agrigento rappresenta per me qualcosa di speciale. Questa è casa mia: qui ho giocato, qui ho lavorato da direttore sportivo e qui ho vissuto alcune delle pagine più belle della mia carriera. Ritrovare questi colori mi riempie di entusiasmo e di responsabilità. Insieme alla società stiamo già lavorando per costruire un’Akragas all’altezza della sua storia e delle aspettative della piazza.”

L’Akragas SLP affida la guida tecnica della prima squadra a Fabrizio Cammarata. Il tecnico nisseno sarà l’allenatore dei biancazzurri nella stagione 2026/2027, inaugurando un nuovo corso all’insegna dell’esperienza e della progettualità.

Nato a Caltanissetta, Cammarata può vantare un curriculum di assoluto prestigio, costruito prima da calciatore e poi da allenatore. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus al fianco di Alessandro Del Piero, ha disputato oltre 300 gare tra i professionisti, vestendo le maglie di Verona, Cagliari, Torino, Parma e Salernitana tra Serie A e Serie B, oltre ad aver fatto parte delle nazionali giovanili azzurre.

Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso un percorso tecnico di respiro internazionale. Dalle prime esperienze in Italia, tra Sulmona e settore giovanile del Pescara, è approdato all’estero allenando in Russia, Oman, Albania con Dinamo Tirana e Apolonia Fier, quindi in Australia, dove ha conquistato la FFA Cup come vice allenatore del Melbourne Victory, prima della recente esperienza negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr di Dubai.

Un profilo di grande esperienza, competenza e visione internazionale che la società ha scelto per guidare il progetto tecnico biancazzurro e affrontare con ambizione la stagione 2026/2027.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp