Padel, Sara D’Ambrogio al Tennis Club Citta’ dei Templi

Sara D’ Ambrogio campionessa italiana di Padel al Tennis Club Città dei Templi. L’atleta, medaglia di Bronzo per meriti sportivi conferita dal CONI 2020, e capitano della Nazionale Italiana Juniores Femminile, si trova ad Agrigento negli impianti di Villaseta per un week end dedicato al Padel. A fare gli onori di casa Alessandro Platania e Stefano di Paola. Uno sport o meglio una ” malattia” come ama definirlo Sara, che ha contagiato davvero tutti, dai bambini sino agli over. “Sono davvero contenta di essere qui – ha detto la D’ Ambrogio-. Ho trovato una bella realtà. Considerato che è uno sport che al sud ha preso piede solo da poco, – ha aggiunto- durante queste giornate, ho potuto apprezzare la passione ed anche qualche giovane promettente”

Al circolo del tennis di Villaseta, a partire da venerdì, l’ atleta tarantina di origine, ma emiliana di adozione, ha tenuto lezioni di padel. ” È uno sport adatto a tutti- ha spiegato D’ Ambrogio- anche se consiglio di prendere qualche lezione di base prima di cimentarsi, ne bastano davvero poche, ma sono utili per apprendere le basi di uno sport divertente”. I corsi proseguiranno per tutta la giornata di domenica. PAre che non mancheranno altre occasioni per conoscere da vicino la campionessa. “Ci sono dei progetti in cantiere, ritornerò sicuramente, ma non voglio svelare altro.” Ha concluso Sara D’ Ambrogio.