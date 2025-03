Il 28 marzo, a partire dalle ore 20:30, si terrà un evento esclusivo che unisce i sapori, i racconti e la tradizione siciliana in un’esperienza unica che celebra l’autenticità del nostro territorio. “Sapori di Agrigento” sarà una cena evento che mescola la gastronomia e la cultura locale, per un percorso sensoriale che promette di far scoprire e riscoprire le meraviglie della nostra terra.

L’evento si terrà presso il ristorante STELAI, di Agrigento, con la partecipazione di alcuni dei più prestigiosi chef locali. I protagonisti assoluti della serata saranno i vini della provincia di Agrigento, scelti non solo per esaltare i sapori dei piatti proposti, ma anche per raccontare la filosofia produttiva che si trova dietro ogni bottiglia, valorizzando il legame profondo tra terra e calice.

Il menù, pensato per offrire un’esperienza completa, vedrà l’alternarsi di piatti dal carattere deciso, preparati da chef esperti come Giovanni Chianetta, Giuseppe Gaglio, Salvatore Gambuzza, Massimo Ingrao, Alen Mangione e Antonio Segreto. Ogni portata è un racconto del territorio: dalla seppiolina alla brace con bieta, fino al risotto con burro di capra giurgintana, ogni piatto sarà un viaggio tra i profumi e i sapori che caratterizzano la cucina agrigentina.

La serata non sarà solo un’esperienza gastronomica, ma anche culturale, con l’intervento del cast artistico composto da Simona Frena, Valeria Miccichè, Mimmo Pontillo e Angelo Sanfilippo, che accompagneranno gli ospiti in un viaggio tra musica e storie legate alla tradizione siciliana. I sommelier di AIS Agrigento/Caltanissetta guideranno l’abbinamento dei vini, arricchendo l’esperienza con dettagli che solo un esperto del settore può offrire.

📅 Quando: Venerdì 28 marzo, ore 20.30

📍 Dove: STELAI, Via Alfredo Capitano 1, Agrigento

🎟 Come: Biglietti disponibili su booking.stelai.it

📲 Info: +39 320 193 4242

Non perdere questa occasione unica di vivere un angolo autentico della Sicilia, tra i sapori, i suoni e le storie che raccontano la nostra terra.

