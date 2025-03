Il Sindaco di Agrigento ha diramato un avviso di allerta meteo per le giornate del 25 e 26 marzo 2025, in seguito alla comunicazione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che ha previsto condizioni meteorologiche avverse su tutta la regione. Il fenomeno potrebbe comportare un rischio idrogeologico e idraulico, con particolare attenzione per le aree urbanizzate e le zone adiacenti ai corsi d’acqua.

Secondo le previsioni, si registreranno forti rovesci e temporali, con venti intensi, che interesseranno soprattutto le zone orientali e centrali della Sicilia. Il livello di allerta per oggi, 25 marzo, è stato fissato su una scala che varia dal giallo all’arancione, con un rischio maggiore per la giornata di domani, 26 marzo, che potrebbe raggiungere il livello rosso in alcune aree. Le autorità locali sono state invitate a attivare le fasi operative previste nei piani di protezione civile.

L’allerta riguarda soprattutto i rischi idraulici nei piccoli bacini, che potrebbero portare a fenomeni di allagamenti e esondazioni, soprattutto in prossimità di fiumi e torrenti. Le precipitazioni sono attese a carattere di rovescio o temporale, con intensità che potrebbe variare in base alla zona. È quindi fondamentale che la cittadinanza segua con attenzione gli aggiornamenti delle autorità e adotti comportamenti prudenziali, evitando di transitare nelle zone più esposte ai rischi di frane o allagamenti.

Le condizioni meteo, infatti, potrebbero portare a repentini cambiamenti e all’intensificazione dei fenomeni, aumentando il rischio di danni. Il Sindaco ha invitato i cittadini a rimanere informati, prestando particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali e seguendo le indicazioni per garantire la sicurezza propria e della comunità.

In queste circostanze, le forze locali di protezione civile sono pronte ad attivarsi per monitorare costantemente la situazione e gestire eventuali emergenze. Gli esperti suggeriscono di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione in particolare ai corsi d’acqua, dove il rischio di esondazione potrebbe essere più elevato.

La Protezione Civile ha sottolineato che l’allerta è valida fino alle 24:00 di domani, 26 marzo, e ha esortato tutti gli enti competenti, tra cui i responsabili della sicurezza comunale, a mettere in atto tutte le misure preventive necessarie. Il sindaco di Agrigento, nel frattempo, ha anche ricordato che eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione saranno tempestivamente diramati attraverso i canali ufficiali.

La cittadinanza è invitata a rimanere in allerta e a seguire le raccomandazioni per evitare danni o incidenti durante questo periodo di condizioni meteo avverse.

