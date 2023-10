La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha recentemente comunicato i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi all’ultimo turno di Serie D, girone I, e le multe inflitte ad Akragas e Trapani hanno attirato l’attenzione. Ecco cosa è accaduto e le motivazioni delle sanzioni:

Trapani: Il Trapani è stato colpito da una multa di € 1.000 per aver introdotto e utilizzato materiale pirotecnico durante la partita. In particolare, sono stati accesi 2 fumogeni e 1 petardo, uno dei quali è caduto sul terreno di gioco, causando l’interruzione momentanea della partita per consentire la rimozione del materiale. Inoltre, al termine della partita, alcuni sostenitori del Trapani hanno fatto un indebito ingresso sul terreno di gioco, comportamento che ha contribuito all’ammenda.

Akragas: Anche l’Akragas è stato sanzionato con una multa di € 600. I motivi di questa sanzione sono legati al comportamento dei sostenitori del club al termine della partita, hanno fatto un indebito ingresso sul terreno di gioco attraverso un cancello che era stato aperto alla fine della partita.



“Dalla Questura si osserva che in occasione dell’incontro , prima, durante e dopo , non si sono registrati fatti di rilievo per l’ordine pubblico. Nei fatti, al di là dell’esplosione di alcuni petardi lanciati in campo durante l’incontro dalla zona riservata alla tifoseria ospite, non ci sono stati rilievi.

Tuttavia certo non sono commendevoli le provocazioni specie se vengono avviate da tesserati e per di più a partita positivamente conclusa.

Si plaude invece al nuovo corso speriamo duraturo di compostezza e non violenza avviato dal pubblico anche ultras agrigentino”.

Questi provvedimenti del Giudice Sportivo sottolineano l’importanza del rispetto delle regole e delle normative durante gli eventi sportivi. Utilizzare materiale pirotecnico e fare ingresso non autorizzato sul terreno di gioco non solo comporta sanzioni finanziarie, ma può anche mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti e dello staff.

Sarà interessante vedere come Akragas e Trapani risponderanno a queste sanzioni e come affronteranno queste sfide nella stagione di Serie D.