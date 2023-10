Ha minacciato, ingiuriato e picchiato il compagno, un operaio cinquantacinquenne che, a causa dell’aggressione, ha riportato dei traumi. I carabinieri accorsi tempestivamente hanno evitato il peggio. Una casalinga quarantasettenne è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Tutto quanto s’è consumato a Ribera, nei giorni scorsi, fra le mura domestiche. I militari dell’Arma della Tenenza cittadina hanno avviato l’iter del “codice rosso”, che mira a tutelare le vittime di violenza. In questo caso l’uomo. L’operaio ha raccontato che nel primo periodo di convivenza il rapporto era perfetto, da un po’ di tempo a questa parte, la casalinga avrebbe iniziato con gli atteggiamenti aggressivi fino ad arrivare ai maltrattamenti.