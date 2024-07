Si è recato in Commissariato in sella ad uno scooter senza casco, senza assicurazione e senza revisione. Alla domanda degli agenti perchè non indossasse il copricapo di protezione ha risposto che era appena uscito dal barbiere e non voleva rovinarsi i capelli. Gli agenti del Commissariato di Sciacca hanno così proceduto al sequestro del mezzo ed elevato nei confronti dell’uomo una sanzione di 1.200 euro.